14-Jährige stirbt nach Verfolgungsjagd mit Polizei

1/2 Ein junges Mädchen starb am Montagabend in Lausanne. Foto: Screenshot Google Maps

Janine Enderli Redaktorin News

In der Nacht auf Dienstag wurde die Waadtländer Polizei über ein illegales Töfffrennen auf dem Chemin du Marronnier in Lausanne informiert. Ein Polizist der Stadtpolizei Lausanne wurde mit einem Motorrad zum Einsatzort geschickt. Als er an der Einsatzstelle eintraf, traf er auf eine Rollerfahrerin (†14) ohne Helm, die bei seinem Anblick kehrtmachte und mit hoher Geschwindigkeit davonraste, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Während sie dem Polizisten zunächst entkam, setzte dieser Blaulicht und Sirene ein, um die Teenagerin anzuhalten. Schliesslich verlor die Jugendliche in der Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte zu Boden. Die Portugiesin war zuvor eine Böschung hinaufgefahren.

Der Polizist leistete sofort erste Hilfe. Die Verletzte wurde in Unispital Lausanne gebracht, wo sie ihren schweren Verletzungen später erlag. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.