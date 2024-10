Ein Mann starb in Moudon VD nach einem Schwächeanfall am Steuer und verursachte einen Unfall. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag, als sein Auto auf ein anderes auffuhr. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Kurz zusammengefasst Autofahrer stirbt bei Unfall in Moudon VD

Zeugen versuchten, den zusammengebrochenen Mann zu reanimieren

Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 13.40 Uhr Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) Foto: imago/Future Image

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Ein Autofahrer (†80) hat am Dienstag in Moudon VD einen Verkehrsunfall verursacht. Sein Auto fuhr auf ein anderes auf, das vor einem Bahnübergang angehalten hatte. Der betagte Autofahrer starb noch am Unfallort, vermutlich infolge eines Schwächeanfalls.

Der Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag gegen 13.40 Uhr an der Bahnhofstrasse in Moudon, wie die Waadtländer Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Zeugen alarmierten die Polizei über den Auffahrunfall und versuchten, einen auf dem Boden liegenden Mann zu reanimieren. Es handelte sich nach ersten Erkenntnissen um den Unfallverursacher, der vermutlich am Steuer zusammengebrochen war.

Der in der Region wohnhafte Mann verstarb noch auf der Unfallstelle. Der Fahrer des gerammten Autos wurde leicht verletzt. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung.