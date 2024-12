Tragischer Unfall in Forel VD

1/4 Der Dorfplatz von Forel (Lavaux) – hier führte der Busfahrer das Wendemanöver durch.

Auf einen Blick Schwerer Unfall in Forel: 10-jähriger Junge von Linienbus erfasst und getötet

Busfahrer wollte wenden, als es zum tragischen Zusammenstoss kam

65-jähriger italienischer Staatsbürger fuhr den Bus, Ermittlungen laufen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Daniel Macher Redaktor News

Am Dienstag gegen 20.10 Uhr wurde die Waadtländer Polizeizentrale (CVP) darüber informiert, dass sich in Forel (Lavaux) in der Dorfmitte ein schwerer Unfall ereignet hatte.

Aus ersten Informationen geht hervor, dass der Fahrer eines Linienbusses, der aus Servion kam, nach links abbog, um auf einem dafür vorgesehenen Platz zu wenden. Bei diesem Manöver fuhr der Fahrer, ein 65-jähriger italienischer Staatsbürger einen 10-jährigen Jungen an, der sich auf diesem Platz befand. Die genauen Umstände sind Teil der Ermittlungen.

Trotz Erster Hilfe verstarb das Opfer noch am Unfallort an seinen Verletzungen.

Untersuchungen eingeleitet

Die Staatsanwaltschaft wurde informiert und der diensthabende Staatsanwalt begab sich an den Ort des Geschehens. Er leitete eine Untersuchung ein und übertrug die Ermittlungen den Spezialisten der Verkehrseinheit der Waadtländer Gendarmerie.

Der Unfall erforderte den Einsatz mehrerer Gendarmeriepatrouillen, eines Krankenwagens, eines REGA-Helikopters, des ESU-Personals und der Feuerwehr des SPSL. Der Gemeindeverwalter und das Personal der Gemeinde Forel (Lavaux) kamen an den Ort des Geschehens.