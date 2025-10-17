Darum gehts
- 60-jähriger Mann stirbt bei Arbeitsunfall auf Feld in Savigny
- Unfall löste umfangreiche Rettungsaktion und staatsanwaltschaftliche Untersuchung aus
- Einsatz erforderte mehrere Patrouillen, Krankenwagen und REGA-Helikopter
Ein tragischer Arbeitsunfall ereignete sich am Donnerstag, dem 16. Oktober 2025, in Savigny VD, wie die Kantonspolizei Waadt berichtet. Ein 60-jähriger Mann kam bei Behandlungsarbeiten auf einem Feld ums Leben. Der Vorfall löste eine umfangreiche Rettungsaktion aus und zog eine Untersuchung der Staatsanwaltschaft nach sich.
Laut der Kantonspolizei Waadt wurde die Waadtländer Polizeizentrale (CVP) gegen 13.10 Uhr über den Unfall in La Claie-aux-Moines, einem Ortsteil von Savigny, informiert. Der Schweizer Staatsbürger, wohnhaft im Kanton Freiburg, geriet aus noch ungeklärten Gründen unter den Traktor, den er steuerte.
Jede Rettung kam zu spät
Trotz des schnellen Eintreffens der Rettungskräfte konnte das Leben des Mannes nicht gerettet werden. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Die zuständige Staatsanwältin hat eine Untersuchung eingeleitet und die Waadtländer Kantonspolizei mit den Ermittlungen beauftragt.
Der Einsatz erforderte die Mobilisierung mehrerer Patrouillen der Gendarmerie und der Polizei Ost-Lausanne. Auch Personal der kriminaltechnischen Abteilung, ein Krankenwagen und ein Rega-Helikopter waren vor Ort. Die genauen Umstände des Unfalls sind Gegenstand der laufenden Untersuchung.
