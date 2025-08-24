Am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr wurde auf der Route de Berne auf Höhe von Moudon VD ein PKW von einem Nutzfahrzeug fast frontal erfasst. Der Fahrer des PKWs starb, der Fahrer des Lieferwagens wurde schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Am Sonntagmorgen um 7 Uhr wurde die Waadtländer Polizeizentrale darüber informiert, dass sich auf der Route de Berne, auf der Höhe von Moudon VD, ein schwerer Verkehrsunfall ereignet hatte. Der Fahrer eines schwarzen VW Golf wurde von einem entgegenkommenden Lieferwagen fast frontal erfasst. Das schreibt die Kapo Waadt in einer Medienmitteilung.

Die Rettungskräfte waren schnell vor Ort. Das Rettungspersonal und der Notarzt versorgten den Fahrer des Lieferwagens, der von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden musste. Er wurde schwer verletzt ins Spital gebracht, schwebt jedoch nicht in Lebensgefahr. Der Fahrer des VW Golf starb noch am Unfallort.

49-jähriger Portugiese tot

Nach ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei war der Fahrer des schwarzen Golf in Richtung Lucens unterwegs. Er wurde von dem weissen Lieferwagen Iveco Daily, der nach links ausgeschert war, heftig erfasst.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW Golf einige Meter weiter geschleudert und völlig zerstört, während der weisse Iveco auf die Seite kippte. Der verstorbene Fahrer des VW Golf ist ein 49-jähriger Portugiese mit Wohnsitz in der Region Lausanne, der Fahrer des anderen Unfallfahrzeugs ist ein 24-jähriger Schweizer mit Wohnsitz in der Region.

Untersuchung eingeleitet

Die Staatsanwaltschaft wurde informiert, und der diensthabende Staatsanwalt leitete eine strafrechtliche Untersuchung ein, um die genauen Umstände und Ursachen dieses Unfalls zu ermitteln. Die Ermittlungen werden von Spezialisten der Verkehrspolizei durchgeführt. Die Strasse nach Bern wurde für den Verkehr gesperrt, um die Unfallaufnahme und die Ermittlungen durchzuführen. Eine Umleitung wurde durch die Stadt Moudon eingerichtet.

Dieser Unfall erforderte den Einsatz umfangreicher Rettungsmittel, darunter zwei Krankenwagen der Firma STAR, der SMUR von Payerne, die Feuerwehr des SPSL und des CR von Romont für die Bergung, das Notfallteam (ESU) sowie vier Streifenwagen der Gendarmerie, darunter die Verkehrseinheit.