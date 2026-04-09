In Allaman (VD) kam es am Mittwoch zu einem schweren Unfall. Ein Teenager wurde von einem Zug erfasst, als er die Gleise überquerte. Der 15-Jährige überlebte den Unfall nicht.

Angela Rosser Journalistin News

Am Bahnhof Allaman im Kanton Waadt kam am Mittwochabend ein 15-jähriger Teenager ums Leben. Wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, wurde die Polizei gegen 19.50 Uhr informiert, dass ein junger Mann von einem Zug erfasst worden war.

Die Polizei schreibt, dass der junge Mann, der zu einer Gruppe Jugendlicher gehörte, die sich am Bahnhof versammelt hatte, die Gleise überquerte. Die Gründe dafür müssten die Ermittlungen klären, heisst es in der Mitteilung weiter.

Beim Überqueren der Gleise wurde er von einem Direktzug erfasst, der Richtung Lausanne fuhr. Für den in der Region wohnhaften Schweizer kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch am Unfallort.