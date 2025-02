Am Samstag ist in Bière im Kanton Waadt ein 79-jähriger Mann bei einem Unfall verstorben. Der Velofahrer wurde bewusstlos neben seinem Velo von Passanten entdeckt.

Wie die Kantonspolizei Waadt am Sonntag mitteilt, ist am Samstag ein 79-jähriger Velofahrer infolge eines Unfalls verstorben. (Symbolbild) Foto: KEYSTONE

Angela Rosser Journalistin News

In Bière VD ist am Samstag ein 79-jähriger Velofahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Die Polizei sucht Zeugen. Zum Unfall sei es gegen 15 Uhr gekommen, teilte die Kantonspolizei Waadt am Sonntag mit. Der Radfahrer sei von einem Zeugen bewusstlos entdeckt worden, als er neben seinem Fahrrad in einer grasbewachsenen Böschung am Strassenrand lag.



Trotz des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte verstarb der der im Bezirk Morges wohnhafte Schweizer noch an der Unfallstelle, wie es weiter hiess. Die Unfallursache sei Gegenstand von Ermittlungen.



Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung.