In der Unterführung des Bahnhofs Lausanne kam es zum tödlichen Streit. Foto: Screenshot Google Maps

Auf einen Blick Mann stirbt nach Auseinandersetzung am Bahnhof Lausanne

Streit zwischen Brüdern eskaliert, Staatsanwaltschaft leitet Untersuchung ein

45-jähriger Nigerianer erlag Verletzungen, 35-jähriger Bruder in Gewahrsam

Daniel Macher Redaktor News

Am Samstag, den 11. Januar, wurde die Waadtländer Polizeizentrale (CVP) kurz nach 5 Uhr darüber informiert, dass ein Mann nach einer körperlichen Auseinandersetzung leblos in der Unterführung des Bahnhofs von Lausanne lag. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die Umstände dieses Todesfalls zu ermitteln. Eine Person, die möglicherweise eine aktive Rolle in diesem Fall gespielt hat, wurde noch am Tatort festgenommen.

Die Polizei und die Sanitäter waren schnell vor Ort und versuchten, dem Mann zu helfen. Der 45-jährige Nigerianer wurde schwer verletzt ins CHUV gebracht, wo er kurz darauf verstarb. Am Tatort konnte ein 35-jähriger nigerianischer Staatsangehöriger von der Polizei in Lausanne festgenommen und angehört werden. Es handelte sich um den Bruder des Opfers, mit dem er eine körperliche Auseinandersetzung hatte.

Die diensthabende Staatsanwältin leitete eine Strafuntersuchung ein. Sie übertrug die Ermittlungen der Sicherheitspolizei. Derzeit geht man davon aus, dass es sich um einen Streit zwischen den beiden Vertrauten handelte.