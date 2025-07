Todesfall Waadtländer alt CVP-Nationalrat Jacques Neirynck ist verstorben

Der ehemalige Waadtländer CVP-Nationalrat Jacques Neirynck ist am Donnerstag im Alter von 93 Jahren verstorben. Der national bekannte Politiker machte auch in der Wissenschaft und in der Literatur Karriere.

