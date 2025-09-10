Streit eskaliert in Villeneuve VD – Mann angeschossen

Bei einer Auseinandersetzung in Villeneuve wurden am Dienstag zwei junge Männer verletzt, einer durch Schüsse. Die Opfer, ein 24-jähriger Franzose und ein 23-jähriger Schweizer, sind ausser Lebensgefahr.

Die Hintergründe sind noch unklar. (Archivbild) Foto: Keystone/LAURENT GILLIERON

Johannes Hillig Redaktor News

Zwei Männer wurde am Dienstag gegen 16.45 Uhr in Villeneuve verletzt. Einer von ihnen erlitt eine Schusswunde, wie die Polizei am Mittwoch mitteilt. Die Hintergründe sind unklar.

Die beiden Opfer, ein 24-jähriger Franzose und ein 23-jähriger Schweizer, wurden ins Spital eingeliefert. Sie schweben ausser Lebensgefahr. Die anderen Beteiligten der Auseinandersetzung sind auf der Flucht. Die Polizei ermittelt.