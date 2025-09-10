DE
FR
Abonnieren

Täter auf der Flucht
Streit eskaliert in Villeneuve VD – Mann angeschossen

Bei einer Auseinandersetzung in Villeneuve wurden am Dienstag zwei junge Männer verletzt, einer durch Schüsse. Die Opfer, ein 24-jähriger Franzose und ein 23-jähriger Schweizer, sind ausser Lebensgefahr.
Publiziert: vor 47 Minuten
|
Aktualisiert: vor 46 Minuten
Teilen
Anhören
Die Hintergründe sind noch unklar. (Archivbild)
Foto: Keystone/LAURENT GILLIERON
RMS_Portrait_AUTOR_519.JPG
Johannes HilligRedaktor News

Zwei Männer wurde am Dienstag gegen 16.45 Uhr in Villeneuve verletzt. Einer von ihnen erlitt eine Schusswunde, wie die Polizei am Mittwoch mitteilt. Die Hintergründe sind unklar. 

Die beiden Opfer, ein 24-jähriger Franzose und ein 23-jähriger Schweizer, wurden ins Spital eingeliefert. Sie schweben ausser Lebensgefahr. Die anderen Beteiligten der Auseinandersetzung sind auf der Flucht. Die Polizei ermittelt. 

Das beliebteste Quiz der Schweiz ist zurück.
Jetzt im Blick Live Quiz abräumen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Das beliebteste Quiz der Schweiz ist zurück.

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen