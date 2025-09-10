Streit eskaliert in Villeneuve VD – Mann angeschossen

Zwei Männer wurde am Dienstag gegen 16.45 Uhr in Villeneuve verletzt. Einer von ihnen erlitt eine Schusswunde, wie die Polizei am Mittwoch mitteilt. Die Hintergründe sind unklar.
Die beiden Opfer, ein 24-jähriger Franzose und ein 23-jähriger Schweizer, wurden ins Spital eingeliefert. Sie schweben ausser Lebensgefahr. Die anderen Beteiligten der Auseinandersetzung sind auf der Flucht. Die Polizei ermittelt.
