DE
FR
Abonnieren

Sie wiesen Schusswunden auf
Vater (†54) und Sohn (†14) in Saint-Légier-La Chiésaz VD tot aufgefunden

In der Waadt wurden ein Vater und sein jugendlicher Sohn tot aufgefunden. Die Leichen wiesen Schusswunden auf.
Publiziert: vor 52 Minuten
|
Aktualisiert: vor 16 Minuten
Teilen
Anhören
Eine Frau entdeckte die beiden Leichen in einem Haus.
Foto: Keystone/LAURENT GILLIERON
RMS_Portrait_AUTOR_332.JPG
Janine EnderliRedaktorin News

Am Mittwochmittag wurde die Waadtländer Polizeizentrale (CVP) alarmiert, dass in einem Haus in Saint-Légier-La Chiésaz Schreie zu hören waren. Schnell trafen Polizisten vor Ort ein und betraten das Haus. Sie entdeckten die Leichen eines Mannes (†54) und eines Jugendlichen (†14), die durch Schusswaffen getötet worden waren.

Nach ersten Ermittlungsergebnissen handelt es sich bei den Opfern um Franzosen. Der Vorfall ereignete sich im Haus des Vaters. Eine Beteiligung Dritter ist nach ersten Erkenntnissen ausgeschlossen. Die Schreie stammten von der Lebensgefährtin des Mannes, die die Leichen nach ihrer Rückkehr entdeckte, heisst es in einem Communiqué der Polizei. 

Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen eingeleitet. 

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen