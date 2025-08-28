In der Waadt wurden ein Vater und sein jugendlicher Sohn tot aufgefunden. Die Leichen wiesen Schusswunden auf.

Eine Frau entdeckte die beiden Leichen in einem Haus. Foto: Keystone/LAURENT GILLIERON

Janine Enderli Redaktorin News

Am Mittwochmittag wurde die Waadtländer Polizeizentrale (CVP) alarmiert, dass in einem Haus in Saint-Légier-La Chiésaz Schreie zu hören waren. Schnell trafen Polizisten vor Ort ein und betraten das Haus. Sie entdeckten die Leichen eines Mannes (†54) und eines Jugendlichen (†14), die durch Schusswaffen getötet worden waren.

Nach ersten Ermittlungsergebnissen handelt es sich bei den Opfern um Franzosen. Der Vorfall ereignete sich im Haus des Vaters. Eine Beteiligung Dritter ist nach ersten Erkenntnissen ausgeschlossen. Die Schreie stammten von der Lebensgefährtin des Mannes, die die Leichen nach ihrer Rückkehr entdeckte, heisst es in einem Communiqué der Polizei.

Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen eingeleitet.