Darum gehts
- 25-jähriger Schweizer stirbt bei Verkehrsunfall in Champvent, Waadt
- Fahrer verlor Kontrolle über VW Tiguan und prallte frontal gegen Baum
- Drei Gendarmeriepatrouillen, ein Krankenwagen und Feuerwehrleute waren im Einsatz
Am Sonntag gegen 0.10 Uhr wurde die Kantonspolizei Waadt über einen schweren Verkehrsunfall im Ortsteil St-Christophe der Gemeinde Champvent informiert. Aus noch ungeklärten Gründen verlor der Fahrer eines in Richtung Rances fahrenden VW Tiguan die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte frontal gegen einen Baum am Strassenrand.
Trotz des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte und der notwendigen Bergung des Fahrers aus dem Fahrzeug verstarb dieser noch an der Unfallstelle. Es handelte sich um einen 25-jährigen Schweizer Staatsbürger mit Wohnsitz im Kanton Waadt.
Die Staatsanwaltschaft wurde informiert, und der zuständige Staatsanwalt hat ein Strafverfahren eingeleitet, um die genauen Umstände und Ursachen des Unfalls zu ermitteln. Die Ermittlungen werden von der Verkehrsabteilung der Gendarmerie geführt.
Bei diesem Unfall waren drei Gendarmeriepatrouillen, darunter die Verkehrseinheit, ein Krankenwagen und das SMUR des Notfall- und Rettungszentrums Nord-Waadt und Broye (CSU-NVB), Feuerwehrleute des regionalen SDIS Nord-Waadt für die Bergung und das Notfallunterstützungsteam (ESU) erforderlich.
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen