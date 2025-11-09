Ein 25-jähriger Schweizer starb bei einem schweren Verkehrsunfall in Champvent im Kanton Waadt. Der VW Tiguan prallte aus ungeklärten Gründen gegen einen Baum. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen eingeleitet.

Ein 25-jähriger Schweizer starb bei einem schweren Verkehrsunfall in Champvent, Kanton Waadt. Foto: KEYSTONE

Fahrer verlor Kontrolle über VW Tiguan und prallte frontal gegen Baum

Am Sonntag gegen 0.10 Uhr wurde die Kantonspolizei Waadt über einen schweren Verkehrsunfall im Ortsteil St-Christophe der Gemeinde Champvent informiert. Aus noch ungeklärten Gründen verlor der Fahrer eines in Richtung Rances fahrenden VW Tiguan die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte frontal gegen einen Baum am Strassenrand.

Trotz des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte und der notwendigen Bergung des Fahrers aus dem Fahrzeug verstarb dieser noch an der Unfallstelle. Es handelte sich um einen 25-jährigen Schweizer Staatsbürger mit Wohnsitz im Kanton Waadt.

Die Staatsanwaltschaft wurde informiert, und der zuständige Staatsanwalt hat ein Strafverfahren eingeleitet, um die genauen Umstände und Ursachen des Unfalls zu ermitteln. Die Ermittlungen werden von der Verkehrsabteilung der Gendarmerie geführt.

Bei diesem Unfall waren drei Gendarmeriepatrouillen, darunter die Verkehrseinheit, ein Krankenwagen und das SMUR des Notfall- und Rettungszentrums Nord-Waadt und Broye (CSU-NVB), Feuerwehrleute des regionalen SDIS Nord-Waadt für die Bergung und das Notfallunterstützungsteam (ESU) erforderlich.