Räuber immer noch auf der Flucht Zwei Männer überfallen Post von Saint-Cergue VD

Am Freitagmorgen überfielen zwei bewaffnete Männer die Post-Filiale in Saint-Cergue und entkamen mit einer Beute in unbekannter Höhe. Die Polizei überprüft Videoaufnahmen und sammelt Zeugenaussagen, um die flüchtigen Täter zu fassen.