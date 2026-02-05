In Yverdon-les-Bains wurde am Donnerstag ein Mann tot im Thièle-Kanal gefunden. Die Polizei vermutet, dass er von seinem Boot stürzte und ertrank. Ermittlungen laufen.

Darum gehts Mann tot im Thièle-Kanal, Yverdon-les-Bains, Donnerstagmorgen, Unfall vermutet

Ermittler vermuten Sturz vom Bootsdeck, Wiederbelebung scheiterte

Zeuge meldete Leichenfund um 9.36 Uhr, Strafverfahren eingeleitet

Daniel Macher Redaktor News

Ein Mann ist am Donnerstagmorgen leblos im Fluss Thièle in Yverdon-les-Bains (VD) gefunden worden. Die Kantonspolizei Waadt geht vorerst von einem Unfall aus.

Gegen 9.36 Uhr meldete ein Zeuge über die Notrufnummer den Fund einer Leiche im Thièle-Kanal, in der Nähe seines Bootes. Rettungskräfte hasteten zum Ort und stellten fest, dass eine Wiederbelebung nicht mehr möglich war. Erste Erkenntnisse der Ermittler deuten darauf hin, dass der Mann vom Deck seines Bootes gestürzt und ertrunken ist. Die Kriminalpolizei schliesst einen Unfall nicht aus.

Die Staatsanwaltschaft wurde informiert und hat ein Strafverfahren eingeleitet. Im Einsatz waren eine Gendarmeriepatrouille, Taucher der Seebrigade, zwei Patrouillen der Nordwaadischen Polizei sowie forensische Spezialisten. Weitere Details folgen.