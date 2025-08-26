Nach einem Streit bei einem Restaurant in Lausanne ist ein 43-jähriger Mann seinen Verletzungen erlegen. Zuvor gerieten das Opfer und Angestellte der Beiz heftig aneinander. Nach einem Fusstritt ins Gesicht verlor der Mann das Bewusstsein und starb später im Spital.

Hier kam es zum Vorfall. Foto: Screenshot Google Maps

Darum gehts 43-jähriger Eritreer stirbt nach Streit in Lausanner Restaurant

Auseinandersetzung endete mit Fusstritt ins Gesicht des Opfers

Opfer verstarb am Samstag im Universitätsspital Lausanne Chuv

Ein 43-jähriger Eritreer ist nach einem Streit auf der Terrasse eines Restaurants in Lausanne in der vergangenen Woche gestorben. Ein Mitarbeiter des Lokals wurde festgenommen.

Die Auseinandersetzung fand in der Nacht auf Donnerstag kurz nach der Schliessung des Restaurants zwischen dem Opfer und mehreren Angestellten statt. Sie endete mit einem Fusstritt ins Gesicht des Opfers, woraufhin der Mann das Bewusstsein verlor, berichtet «24 heures».

Der Mann verstarb am Samstag im Universitätsspital Lausanne Chuv an den Folgen seiner Verletzungen, wie ein Sprecher der Waadtländer Staatsanwaltschaft der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage bestätigte.

Mann ins Gesicht getreten

Der mutmassliche Angreifer wurde festgenommen, durfte das Polizeigebäude jedoch wieder verlassen, nachdem er vom Staatsanwalt befragt worden war. Weitere Mitarbeitende, die an der Auseinandersetzung beteiligt waren, wurden als Zeugen einvernommen.

Ein Strafverfahren war im Gange. Eine Obduktion wurde durchgeführt, um die genaue Todesursache zu klären.