Saypes jüngstes Werk «Vers l'horizon» zeigt einen Jungen, der wirkt, als würde er sich gerade auf ein Abenteuer einlassen. Foto: Keystone

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Das neue Werk von Saype trägt den Titel «Vers l'horizon». Nachdem der Künstler Anfang Juli in Genf ein Riesenbild im Zusammenhang mit der Fussballeuropameisterschaft der Frauen enthüllt hatte, setzte er in den Waadtländer Alpen seine Serie «Human Story» fort.

Die vor einigen Jahren an verschiedenen Orten und bereits mehrfach in Villars gestartete Serie stellt Kinder in den Mittelpunkt, «um unsere Gesellschaften und ihre existenziellen Fragen zu hinterfragen», wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Die Bilder werden mit Kreide und Kohle hergestellt und sind je nach Wetterlage mehrere Wochen lang zu sehen.