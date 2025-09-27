Astra führt Brandschutzübung in Tunnel durch

Das Bundesamt für Strassen hat in der Nacht von Freitag auf Samstag eine grosse Sicherheitsübung in einem Autobahntunnel nahe Estavayer-le-Lac durchgeführt. Simuliert wurde ein Frontalzusammenstoss bei Baustellen-Gegenverkehr.

Rund 70 Personen von Feuerwehr, Polizei und Sanität sowie Statistinnen und Statisten nahmen an der Übung teil. Foto: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Mit der Übung wollte das Bundesamt für Strassen (Astra) die Funktionsfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen in Tunneln und die Koordination der Rettungskräfte testen. Diese mussten einen Brand mit Rauchentwicklung löschen. Sie hatten zudem die Aufgabe, die Verletzten zu versorgen, wie das Astra gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte.

Die Herausforderung war gemäss Astra besonders gross, da der Tunnel über eine Kantonsgrenze verläuft und mit Freiburg und Waadt zwei Kantone beteiligt waren. Involviert waren rund 70 Feuerwehrleute, Polizisten, Sanitäter und Statisten sowie etwa zehn Fahrzeuge.

Für die Übung im Arrissoules-Tunnel sperrte das Astra die Autobahn zwischen den Anschlüssen Yverdon-Süd und Estavayer-le-Lac von Freitag um 22.00 Uhr bis Samstag um 05.00 Uhr.

Die Kosten der Übung beliefen sich auf 60'000 Franken, wie das Astra weiter mitteilte. Es führt alle acht Jahre solche Tests in Tunneln durch.