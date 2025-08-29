Er wurde auf Bildern identifiziert: Ein junger Mann steckte während der Unruhen in Lausanne Mülltonnen in Brand und warf mit Feuerwerkskörpern. Jetzt wurde er festgenommen.

Die Polizei hat einen der Teilnehmer der Randale in Lausanne identifiziert. Sie sucht nach weiteren. Foto: Screenshot Tiktok

Darum gehts Serbe (19) nach Unruhen in Lausanne festgenommen und geständig

Er setzte Mülltonnen in Brand und warf Feuerwerkskörper

Festnahme erfolgte nach Identifikation durch Bilder, Untersuchungshaft angeordnet

Nach den Unruhen in Lausanne wurde ein Serbe (19) von der Polizei identifiziert und festgenommen. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Er war an beiden Krawalltagen anwesend und beteiligte sich an der Randale. So soll er mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt und Feuerwerkskörper geworfen haben.

Der Mann wurde anhand von Bildern erkannt, wie die Polizei erklärte, und anschliessend festgenommen. Er soll geständig sein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er vom Zwangsmassnahmengericht in Untersuchungshaft genommen.

Derzeit wird ihm unter anderem Aufruhr, Gewalt oder Bedrohung von Behörden und Beamten in einer Menschenmenge, Sachbeschädigung in einer Menschenmenge und Verstoss gegen das Sprengstoffgesetz vorgeworfen. Die Ermittlungen dauerten an und weitere Festnahmen würden in Kürze erfolgen, teilte die Polizei weiter mit.