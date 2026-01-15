Gemäss der Untersuchung durch ein Ingenieurbüro haben Mängel am Baugerüst in Prilly im Kanton Waadt zu dessen Einsturz im Sommer 2024 geführt. Beim Unfall kamen drei Arbeiter ums Leben, mehrere wurden teils schwer verletzt. Die strafrechtlichen Ermittlungen dauern an.

Einsturz verletzte zehn Personen; neues normgerechtes Gerüst wurde aufgestellt

Solène Monney

Der Einsturz eines Gerüsts und eines Lastenaufzugs auf der Baustelle des Turms Malley Phare in Prilly hatte im Juli 2024 drei Menschen das Leben gekostet. Zehn weitere Personen wurden verletzt. Ein Gutachten, das am Donnerstag von RTS enthüllt wurde, stellt nun das für die Gerüste verantwortliche Unternehmen in Frage und weist auf mangelhafte Kontrollen hin, die nicht in der Lage waren, Risiken zu verhindern.

Der Unfall geschah bei der Baustelle von Malley Phare. Mit diesem Bauprojekt soll der westliche Teil des Einkaufszentrums Malley Lumières um 14 Stockwerke erhöht werden. Es ist der erste Holzturm in der Westschweiz mit einer aktiven Photovoltaik-Fassade.

Katastrophe war unvermeidlich

Das Büro Petignat Cordoba Engineering kommt zu dem Schluss, dass schwerwiegende Mängel vorliegen. «Das eingestürzte Gerüst entsprach in keiner Weise den geltenden Normen, den anerkannten Regeln der Technik oder den Vorschriften der Lieferanten», schlussfolgern die Experten und zielen direkt auf die Gerüstbaufirma ab.

Dem Bericht zufolge lag die Hauptursache für den Einsturz in einer Unterdimensionierung der Struktur, die nicht in der Lage war, die auf den Informationstafeln angekündigten Gewichte zu tragen. Durch Konstruktionsfehler geschwächt, war sie «anfällig für jede noch so kleine Störung». Nach Ansicht der Experten war der Zusammenbruch unvermeidlich, wobei die Frage nicht «ob», sondern «wann» lautete.

Neues Gerüst wurde aufgestellt

Das Gutachten weist auch auf gravierende Mängel bei den durchgeführten Kontrollen hin. Obwohl mehrere Kontrollen stattfanden, hätten sie sich auf kleinere Nichtkonformitäten konzentriert, ohne die Gesamtfestigkeit des Bauwerks zu bewerten. Das Risiko eines Einsturzes sei schlichtweg ignoriert worden.

Nach dem Unfall wurde an der Baustelle ein neues Gerüst aufgestellt. Laut denselben Experten entspricht das Gerüst nun den geltenden Normen.



