Ein Mann wird seit Samstag in der Region Vevey vermisst. Jean-Louis C. leidet unter kognitiven und Gehstörungen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Jean-Louis C. (87) wird in Blonay VD vermisst

Wird vermisst: Jean-Louis C. Foto: KAPO WAADT

Darum gehts 87-jähriger Mann aus Rettungsdienst in Blonay verschwunden, Suche läuft

Vermisster leidet unter kognitiven Störungen und Gleichgewichtsproblemen

170 cm gross, trägt rosa-beige kariertes Hemd und grau-beige Hose

Johannes Hillig Redaktor News

Zuletzt wurde Jean-Louis C. (87) am Samstag gegen 17 Uhr gesehen. Zu der Zeit verliess er den Rettungsdienst Le Maillon in Blonay, wo er sich aufgrund seines schlechten Gesundheitszustands aufhielt.

Er leidet unter kognitiven Störungen, Geh- und Gleichgewichtsstörungen und wirkt möglicherweise verwirrt. Suchaktionen konnten ihn bisher nicht finden. Er befindet sich vermutlich in der Region Vevey, wo er lebte.

Polizei bittet um Hinweise

Seine Beschreibung lautet wie folgt: 170 cm, weisse Haut, sehr schlanke Figur, kurze graue Haare, trägt eine Brille, trägt ein rosa-beige kariertes Hemd, eine graue Langarmweste und eine grau-beige Hose.

Wer diesen Mann bemerkt hat oder Hinweise zu seinem Verschwinden hat, wird gebeten, sich bei der Kantonspolizei Waadt unter der Telefonnummer +41 21 343 15 10 oder bei der nächstgelegenen Polizeistation zu melden.