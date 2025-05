Modell 20 Jahre alt Ukraine erhält von der Waadt zehn Feuerwehrfahrzeuge

Die Brandversicherungsanstalt des Kantons Waadt (ECA) hat am Donnerstag zehn Lösch- und Rettungsfahrzeuge an die Ukraine übergeben. Ein erster Lastwagen hatte sich bereits Anfang der Woche auf den Weg in das kriegsversehrte Land gemacht.

Publiziert: vor 31 Minuten