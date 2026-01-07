Ein Diensthund der Waadtländer Polizei hat einen mutmasslichen Einbrecher gestellt. Der Deutsche Schäferhund verfolgte eine Spur über zehn Kilometer und fasste den Verdächtigen, der sich in einem Gebüsch versteckt hatte.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Mann, ein 27-jähriger Algerier, versuchte zu fliehen, wurde jedoch vom Hund am Bein gepackt und von den Polizisten festgenommen. Der Vorfall ereignete sich vergangenen Freitag kurz vor Mitternacht, wie die Kantonspolizei Waadt am Mittwoch mitteilte.

Sie war darüber benachrichtigt worden, dass eine Person in eine Wohnung in Romainmôtier eingedrungen, eine Handtasche entwendet habe und geflohen sei. Polizeipatrouillen begaben sich rasch vor Ort und leiteten eine Fahndung ein, bei der sie auch die Hundestaffel einsetzten.

Vor Ort wurde die Polizei darüber informiert, dass zwei weitere Einbrüche in der gleichen Gegend stattgefunden hatten. Daraufhin setzte der Hundeführer seinen Deutschen Schäferhund ein. Dieser fand bald einen vom Delikt stammenden Gegenstand und begann, eine Spur zu verfolgen. Den mutmasslichen Einbrecher spürte der Vierbeiner mit dem bemerkenswerten Spürsinn schliesslich in einem Gebüsch in Moiry auf.

Der am Bein gepackte Tatverdächtige habe zur Behandlung ins Spital gebracht werden müssen, teilte die Polizei weiter mit. Anschliessend wurde er der Staatsanwaltschaft zugeführt, die ein Strafverfahren eröffnet hat.