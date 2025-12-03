Unbekannte Täter haben am frühen Mittwochmorgen in Gland VD einen Geldautomaten gesprengt. Sie ergriffen nach dem Anschlag die Flucht und wurden von der Polizei zunächst nicht ausfindig gemacht.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Explosion, die den Geldautomaten beschädigte, ereignete sich gegen 4.25 Uhr, wie die Waadtländer Kantonspolizei mitteilte. Die Täter verwendeten einen Sprengstoff, den die Polizei nicht näher bezeichnete.

Die Detonation verursachte erhebliche Schäden am Gebäude, verletzt wurde aber niemand. Über eine mögliche Beute lagen keine Informationen vor.

Wegen des Einsatzes von Sprengstoff wurde die Bundesanwaltschaft benachrichtigt. Die Ermittlungen werden von der Bundespolizei (fedpol) und der Kantonspolizei Waadt unter der Leitung der Bundesanwaltschaft geführt.