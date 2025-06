Am Montagmorgen ereignete sich in Grandcour im Kanton Waadt ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 59-jährige Frau verlor dabei ihr Leben.

Gegen 8 Uhr am Montagmorgen ging bei der Waadtländer Polizei die Meldung über einen schweren Unfall in Grandcour ein. Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Les Planches. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, war der Fahrer eines Lieferwagens auf der Hauptstrasse unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen kam zu einer Kollision mit einem Auto. Nach diesem ersten Zusammenstoss prallte der Lieferwagen mit einem Linienbus zusammen.

Der Bus war ohne Fahrgäste in Richtung Estavayer-le-Lac unterwegs, schreibt die Polizei. Die 59-jährige Beifahrerin in dem Lieferwagen verstarb trotz des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte noch vor Ort. Auch die vier anderen an dem Unfall beteiligten Personen wurden verletzt, heisst es weiter.

Es wurde eine Untersuchung durch die diensthabende Staatsanwältin eingeleitet, heisst es weiter.