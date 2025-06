Der suspendierte Gemeinderat von Prilly VD, Ihsan Kurt, ist Mitglied der SP und Spezialist für Migrationsfragen. (Archivbild) Foto: LUKAS LEHMANN

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

«Diese Massnahme steht im Zusammenhang mit Haltungen, die nicht zulässig sind, sowie mit unangemessenen Äusserungen», teilte die Stadt Prilly am Montag mit. Die Stadtverwaltung hatte Mitte Mai die Suspendierung des SP-Politikers beantragt, «um das gute Funktionieren der Gemeindeverwaltung zu gewährleisten», wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Diese Entscheidung sei notwendig geworden, insbesondere um die körperliche und sittliche Integrität aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Mitglieder der Gemeindebehörde zu wahren», so die Stadt, die keinen Kommentar zum Inhalt des Strafverfahrens abgeben wollte. Der Gemeindepräsident Alain Gillièron und sein Vize, Luigi Sartorelli, übernehmen die Funktionen des suspendierten Kollegen.

Kurt selber wollte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA keine Stellungnahme abgeben.

Die Spannungen innerhalb der Exekutive von Prilly reichen mehrere Monate zurück. Im vergangenen Dezember hatte der 2021 gewählte Kurt das Kollegialitätsprinzip gebrochen, indem er dazu aufrief, das Budget abzulehnen, obwohl er auch die Finanzen der Gemeinde leitete.

Der Soziologe, Migrationsexperte und ehemalige Journalist Ihsan Kurt arbeitete früher als Sozialarbeiter beim Jugendschutzamt des Kantons Waadt sowie bei Caritas Schweiz. Er besitzt einen Master in öffentlicher Verwaltung und ist auch als Erwachsenenbildner und Vizepräsident der SP Migranten und Migrantinnen tätig.

Vor Prilly mit seinen 13'000 Einwohnerinnen und Einwohnern wurden in den vergangenen Jahren auch in anderen Waadtländer Städten, so zum Beispiel in Nyon und Vevey, Gemeinderäte suspendiert.