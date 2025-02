Die 14-jährige Irém B. aus Moudon VD wird vermisst. Sie verliess am Donnerstagmorgen ihr Haus, kam aber nie in der Schule an. Die Waadtländer Polizei sucht intensiv nach der Jugendlichen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Jugendliche kam nicht in der Schule an

Irèm B. wird seit Donnerstagmorgen vermisst. Foto: Police Vaudoise

Am Donnerstagmorgen, gegen 7.15 Uhr, verliess die 14-jährige Irém B. zu Fuss ihr Haus in Moudon VD, um zur Schule zu gehen. Dort kam sie jedoch nie an, wie die Waadtländer Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Seitdem hat sich die Jugendliche nicht mehr gemeldet. Die Polizei sucht mit Hochdruck nach der Schülerin.

Polizei veröffentlich Signalement

Irèm wird wie folgt beschrieben: 145-150 cm gross, durchschnittliche Statur, braune Augen, dunkelbraunes Haar mit Bob. Sie trug einen dunkelblauen Pullover, eine schwarze Jacke, eine beige Jeans und schwarz-weisse Nike-Turnschuhe.

Alle Personen, denen die junge Frau aufgefallen ist oder die Angaben zu ihrem Verschwinden machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Waadt unter der Telefonnummer +41 21 343 15 10 oder mit dem nächstgelegenen Polizeiposten in Verbindung zu setzen.