Seit letztem Mittwoch fehlt von Fletka J. jede Spur. Die Frau verliess ein Spital in Prangnis VD in besorgniserregendem Zustand. Alle Personen, die Angaben zu ihrem Verschwinden machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Waadt zu melden.

In Prangnis VD

Fletka J. wird seit beinahe einer Woche vermisst. Foto: Kantonspolizei Waadt

Valentin Köpfli Redaktor News

Die Kantonspolizei Waadt sucht fieberhaft nach Fletka J. (35). Am Mittwochmittag verliess die Frau ein Krankenhaus in Prangins VD in einem besorgniserregenden Zustand. Seitdem hat sie nichts mehr von sich hören lassen. Die Suche nach ihr führte bislang zu keinem Ergebnis.

Die Frau wird wie folgt beschrieben: Fletka J. ist 1,50 Meter gross, hat eine mittlere Statur, braune Augen und lange schwarze Haare. Sie war mit einem bunten Rock und braunen Steppschuhen bekleidet.

Alle Personen, denen diese Frau aufgefallen ist oder die Angaben zu ihrem Verschwinden machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Waadt unter der Telefonnummer +41 21 343 15 10 oder mit dem nächstgelegenen Polizeiposten in Verbindung zu setzen.