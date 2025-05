Hightech-System leitet Sehbehinderte

Erfolgreicher Test mit Künstlicher Intelligenz: Eine blinde Person fuhr in dieser Woche mit einer Hightech-Ausrüstung selbständig eine längere Strecke mit der Metro in Lausanne. (Archivbild) Foto: LAURENT GILLIERON

Der Teilnehmer des Tests habe in dieser Woche, ausgestattet mit einem Gurt mit Kameras, Navigationssensoren und einem mit künstlicher Intelligenz ausgestatteten Computer, jede Etappe ohne menschliche Hilfe bewältigen können, schreiben die Lausanner Verkehrsbetriebe am Freitag in einer Medienmitteilung. Es handelte sich demnach um den ersten öffentlichen Test des Projekts «Unabhängige Navigation für Sehbehinderte».

Die mehreren beteiligten Projektpartner sprachen im Communiqué von einem «grossen Fortschritt» in Richtung einer autonomen und inklusiven Mobilität für Menschen mit Sehbehinderungen und einer «weltweit einzigartigen Lösung».

Die Selbstständigkeit der Betroffenen sei mit diesem System bei jedem Schritt gewährleistet: beim Überqueren von Fusswegen, beim Navigieren in den Stationen, beim Ein- und Aussteigen in die U-Bahn, beim Finden freier Sitzplätze und beim Navigieren zum Zielort. Die Sensoren des Gurts, der 5000 Franken pro Stück kostet, würden alle Hindernisse erkennen und in Echtzeit akustische Signale an den Benutzer senden, hiess es weiter.

In den nächsten Wochen werden weitere Tests stattfinden, um möglichst viele Rückmeldungen zu sammeln und die Lösung weiter zu verbessern.

In der Schweiz seien rund 377'000 sehbehinderte Menschen jeden Tag mit den Herausforderungen der städtischen Zugänglichkeit konfrontiert, schreiben die Lausanner Verkehrsbetriebe.