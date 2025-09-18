Am frühen Donnerstagmorgen kam es in Puidoux im Kanton Waadt zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 44-jährige Frau überlebte den heftigen Zusammenstoss mit einem anderen Fahrzeug nicht.

Bei einem Verkehrsunfall starb am Donnerstagmorgen eine 44-jährige Autofahrerin.

Angela Rosser Journalistin News

In Puidoux im Kanton Waadt ereignete sich am Donnerstag am frühen Morgen ein schwerer Verkehrsunfall, der ein Todesopfer forderte. Die Meldung über den Unfall erreichte die Polizei gegen 7.40 Uhr, heisst es.

Gemäss ersten Erkenntnissen kam es in einer Rechtskurve in Richtung Moudon zu einem heftigen Zusammenstoss zwischen zwei Autos. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, starb die 44-jährige Fahrerin des einen Autos trotz des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte.

Der Fahrer des anderen Autos, ein 33-jähriger Mann, wurde ins Spital gebracht. Er sei aber nicht lebensgefährlich verletzt, heisst es. Die Hauptstrasse war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt und die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.