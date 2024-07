Ein Baugerüst ist am Freitagmorgen in Lausanne eingestürzt. Mehrere Rettungskräfte sind vor Ort. Es soll mehrere Verletzte geben.

Grosseinsatz in Prilly VD

Schock in Lausanne: Jede Menge Einsatzkräfte eilen am Freitagmorgen zu einer Baustelle beim Einkaufszentrum Malley-Lumières in der Gemeinde Prilly. Ein Gerüst stürzte ein. Es soll mehrere Verletzte geben.

«Die gesamte Fassade des 19-stöckigen Gebäudes ist eingestürzt», bestätigt Jean-Christophe Sauterel, Sprecher der Waadtländer Kantonspolizei, gegenüber Blick Romandie.

«Der Lärm war ohrenbetäubend», sagt ein Augenzeuge zu «20 Minutes». Offenbar gab es Probleme mit dem Lastenaufzug.

Unfallort neben Stadion vom HC Lausanne

Der Unfall geschah bei der Baustelle von Malley Phare. Mit diesem Bauprojekt soll der westliche Teil des Einkaufszentrums Malley Lumières um 14 Stockwerke erhöht werden. Das Gebäude befindet sich neben der Vaudoise-Arena, dem Stadion des HC Lausanne.

Es ist der erste Holzturm in der Westschweiz mit einer aktiven Photovoltaik-Fassade.