Frau in Bulle FR von zwei Männern bedroht und ausgeraubt

In der Stadt Bulle FR ist am Montagabend eine Frau auf ihrem Roller von zwei Männern überfallen worden. Die Täter bedrohten die Frau laut Angaben der Kantonspolizei mit einem Messer, schlugen sie und stahlen ihr Bargeld.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Überfall ereignete sich am Montagabend gegen 19.30 Uhr, wie die Freiburger Kantonspolizei am Mittwoch weiter mitteilte. Die Frau war mit ihrem Roller auf dem Heimweg, als sie bei einem Kreisel von den zwei Männern angesprochen wurde.

In der Folge bedrohten die beiden die Frau, würgten und schlugen sie. Danach flüchteten die Angreifer in unbekannte Richtung. Sie hatten der Frau etwas mehr als hundert Franken abgenommen.

Das Opfer stand unter Schock und erschien später am Abend auf der Polizeiwache, um Anzeige zu erstatten. Sie war bei dem Raubüberfall leicht verletzt worden, musste aber nicht ins Spital, wie es weiter heisst.

Die Polizei sucht zu dem Überfall Zeugen, da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung der mutmasslichen Täter führte.