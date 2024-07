Ermittlungen zur genauen Todesursache der Bewohnerin laufen.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Am Freitag, 19. Juli, kurz vor 9.30 Uhr wurde die Waadtländer Polizeizentrale (CVP) darüber informiert, dass in Vevey an der Avenue de Gilamont ein Feuer ausgebrochen war. Die Rettungskräfte waren schnell vor Ort und stellten fest, dass eine Wohnung in einem fünfstöckigen Gebäude in Flammen stand.

Im Inneren des Hauses entdeckten die Feuerwehrleute eine leblose Person, die 75-jährige Bewohnerin der Wohnung, eine Schweizerin. Weitere Personen kamen bei diesem Ereignis nicht zu Schaden. Eine Evakuierung des Gebäudes war nicht erforderlich.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der Brand auf Brandstiftung zurückzuführen ist. Ein 39-jähriger ägyptischer Staatsangehöriger, der keinen festen Wohnsitz hat und das Opfer kannte, wurde festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Ermittlungen laufen, um insbesondere die Ursachen und Umstände des Todes zu ermitteln.

Das Ereignis erforderte den Einsatz der Feuerwehr des SDIS Riviera, von Patrouillen der Polizei Riviera (ASR), eines ASR-Krankenwagens, der Gendarmerie, von Inspektoren der Brandschutzzelle und der kriminaltechnischen Brigade der Sicherheitspolizei.