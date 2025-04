Am Samstag hat die Kantonspolizei Waadt in Blonay drei Minderjährige festgenommen. Sie waren zuvor mit einem gestohlenen Auto in die Mauer eines Wohnhauses gekracht.

Teenies krachen mit gestohlenem Auto in Blonay VD in Wohnhaus

Festnahmen in Blonay VD

Die Kantonspolizei Waadt musste am vergangenen Wochenende zu einem Einsatz nach Blonay VD ausrücken. (Symbolbild) Foto: Keystone

Darum gehts Drei Minderjährige stehlen Auto und verursachen Unfall in Blonay VD

Jugendliche verloren Kontrolle über Fahrzeug, prallten gegen Hausmauer und flüchteten zunächst

Zwei Teenager kehrten zum Unfallort zurück, der dritte wurde später festgenommen

Marian Nadler Redaktor News

In der vergangenen Woche, in der Nacht von Freitag auf Samstag, haben drei minderjährige Jugendliche im Alter von 17 Jahren das Fahrzeug einer Autowerkstatt geklaut. Sie fuhren damit im Bezirk Riviera-Pays-d'Enhaut umher, wie die Kantonspolizei Waadt in einer Mitteilung schreibt.

Kurz nach Mitternacht verlor einer dieser jungen Fahrer in Blonay am Chemin de la Planaz in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen die Mauer eines Wohnhauses. Nach der Kollision verliessen die drei Minderjährigen zunächst den Unfallort.

Anschliessend kehrten zwei der drei Teenies zum Unfallort zurück, um auf die Polizei zu warten. Der dritte Jugendliche wurde kurz darauf von der Polizei festgenommen. Niemand wurde verletzt.