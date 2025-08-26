Ein mutmasslicher Seriendieb wurde in Vevey mit einem gestohlenen E-Bike erwischt. Die Polizei entdeckte bei Hausdurchsuchungen etwa 100 verdächtige Velos und sucht nun nach weiteren Opfern.

Ein Velo-Seriendieb wurde im Kanton Waadt festgenommen. (Symbolbild) Foto: KEYSTONE

Darum gehts Polizei verhaftet Mann mit gestohlenem E-Bike in Vevey VD

Durchsuchungen enthüllen umfangreiche Sammlung gestohlener Fahrräder und E-Bikes

Verdächtiger beging Diebstähle über zehn Jahre in mehreren Kantonen

Marian Nadler Redaktor News

Am Donnerstag, dem 3. Juli 2025, wurde in Vevey VD eine Person von einer Polizeipatrouille festgenommen, als sie mit einem gestohlenen Elektrovelo unterwegs war. Nach diesem Vorfall wurde eine Untersuchung eingeleitet.

Bei zwei Durchsuchungen in der Wohnung des Verdächtigen und in einer Mietwohnung wurden rund hundert Velos und E-Bikes verdächtiger Herkunft sichergestellt. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass der Mann, ein Schweizer (54) mit Wohnsitz in der Region, diese Diebstähle seit rund zehn Jahren sowohl im Waadtland als auch in anderen Kantonen begeht. Die Polizei sucht jetzt nach Opfern, die noch keine Anzeige erstattet haben oder bei der Anzeige nicht die zur Identifizierung ihres Fahrrads erforderlichen Informationen (Serien-/Rahmennummer, Marke, Modell, Erkennungszeichen) angegeben haben.