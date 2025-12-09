Am Montag ereignete sich in der Gemeinde Grandson VD ein tödlicher Verkehrsunfall, an dem ein Personenwagen und ein 9-jähriges Kind beteiligt waren. Der schwer verletzte Junge wurde mit dem Helikopter ins Universitätsspital Lausanne gebracht, wo er verstarb.

Mattia Jutzeler Redaktor News

Am Montag gegen 13:30 Uhr wurde ein 9-jähriger Junge auf dem Weg zur Schule von einem PKW erfasst. Der Fahrer hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Ein Zeuge des Unfalls leistete Erste Hilfe, bevor ein Rettungswagen eintraf, schreibt die Kantonspolizei Waadt in einer Mitteilung.

Das Opfer wurde anschliessend per Helikopter ins Universitätsspital Lausanne transportiert. Der schwer verletzte Junge starb in der Nacht. Der Fahrer des Autos, ein 47-jähriger Schweizer aus der Region, blieb unverletzt, heisst es in der Mitteilung weiter. Er wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht, dann von der Polizei befragt und anschliessend entlassen.

Betreuungsstelle für Mitschüler

Der genaue Unfallhergang wird momentan von der Kantonspolizei ermittelt. Warum der 47-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hat, ist noch nicht bekannt.

In der Grund- und Sekundarschule von Grandson wurde laut der Kantonspolizei eine Betreuungsstelle für die Schüler und Mitschüler des Opfers eingerichtet. Auch für das Personal der Schule ist eine Betreuung vorgesehen.