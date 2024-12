Tierseuche erfasst Wisente-Zuchtstation in Suchy VD

In der Schweizer Zuchtstation für bedrohte Europäische Bisons in Suchy VD sind mehrere Tiere an der Blauzungenkrankheit erkrankt. Eine Wisentkuh ist gestorben. Die Krankheit wurde erstmals am 20. Oktober bei einem Bullen festgestellt.

Ein Europäischer Bison auf einer Wiese in Welschenrohr im Kanton Solothurn. (Archivbild) Foto: GAETAN BALLY

Erstmals wurde die Krankheit in der Zuchtstation bei einem Bullen am 20. Oktober festgestellt, wie die Vereinigung der Europäischen Bisions im Wald von Suchy am Sonntag mitteilte. Er wurde mit Entzündungshemmern behandelt und erholte sich.

Danach erkrankten auch zwei weibliche Tiere. Eines davon erholte sich ebenfalls, das zweite starb jedoch am Freitag nach Komplikationen, wie es in der Mitteilung hiess.

In der Schweiz kommt es seit 2007 immer wieder zu Ausbrüchen der nicht direkt ansteckbaren Blauzungenkrankheit. Sie kann alle Wiederkäuer treffen. Für den Menschen ist sie ungefährlich. Bei betroffenen Tieren führt sie etwa zu Fieber, Atembeschwerden, Lähmungserscheinungen und Fehlgeburten. Viele Tiere sterben. Es gibt eine Impfung, die die Symptome mildern kann.

Art weiterhin empfindlich

In mehreren Zuchtstationen für Wisente in Europa sind in den letzten Monaten Tiere an der Blauzungenkrankheit gestorben. Die Vereinigung betonte, dass die Art weiterhin empfindlich sei. Zuletzt gab es den Angaben zufolge mehr als 10'000 Individuen in Osteuropa sowie in Erhaltungszentren in Westeuropa.

Der Wisent oder Europäische Bison ist das grösste Landsäugetier Europas. Die Pflanzenfresser werden bis zu drei Meter lang und haben eine Schulterhöhe von bis zu 1,95 Metern. Bullen werden bis zu 900 Kilo schwer. Im Vergleich zu ihren amerikanischen Vettern wirken die Bisons schlanker und hochbeiniger. Die heute lebenden Wisente stammen von 12 Individuen ab, die 1922 zusammengeführt und zur Wiederbelebung der Art eingesetzt wurden.