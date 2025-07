Ein schwerer Unfall ereignete sich am Samstagabend auf der Kantonsstrasse in Orges VD. Zwei Fahrzeuge sind frontal miteinander kollidiert. Ein Mann kam dabei ums Leben.

Franzose (†33) stirbt bei Frontalkollision in Orges VD

Ein Mann wurde bei einer Frontalkollision tödlich verletzt. Foto: Keystone

Valentin Köpfli Redaktor News

Am Samstagabend kam es auf der Kantonsstrasse in Orges VD zu einer heftigen Frontalkollision. Nach ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Waadt kam ein Elektroauto plötzlich von der Strasse ab und prallte in ein entgegenkommendes Fahrzeug.

Der Lenker des ersten Fahrzeugs, ein Schweizer (30), wurde von der Rega ins Spital geflogen und schwebt nicht in Lebensgefahr. Der Beifahrer (†33), ein französischer Staatsangehöriger, war sofort tot. Beide sind in der Region wohnhaft. Das schreibt die Kantonspolizei Waadt in einer Mitteilung.

Die Insassen des anderen Fahrzeugs, zwei Schweizer mit Wohnsitz im Kanton Aargau, wurden verletzt ins Spital eingeliefert. Die genaue Unfallursache ist noch unklar und wird derzeit untersucht, heisst es weiter.