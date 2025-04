Am Freitagmorgen kam es vor einer Bushaltestelle in Morges VD zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Minderjährigen. Einer der Beteiligten wurde mit einer Stichwaffe verletzt.

Blutiger Streit in Morges VD

Eine Schlägerei zwischen zwei Minderjährigen eskalierte. Foto: Keystone/LAURENT GILLIERON

Valentin Köpfli Redaktor News

Am Freitag, gegen 07:50 Uhr, kam es nach einem Streit vor einer Bushaltestelle in Morges VD zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Minderjährigen im Alter von 13 und 14 Jahren. Einer der Protagonisten wurde dabei mit einer Stichwaffe verletzt. Er schwebt nicht in Lebensgefahr.

Der 14-jährige Täter wurde festgenommen und das Opfer mit einem Krankenwagen in das Krankenhaus von Morges gebracht. Das Jugendgericht wurde informiert, eröffnete ein Strafverfahren und übertrug die Ermittlungen der Sicherheitspolizei des Kantons Waadt.