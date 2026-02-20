Glacier 3000 bei Les Diablerets VD erlebte mit 184 cm Neuschnee und starken Winden in nur einer Woche extreme Winterbedingungen. Über 840 cm Schnee seit November! Lawinengefahr bleibt auf Stufe 4 – Vorsicht ist geboten.

Glacier 3000 bei Les Diablerets verzeichnet 184 cm Neuschnee in sieben Tagen

Skilift-Kabine eingeschneit, Lawinengefahr auf Stufe 4 seit zehn Tagen

Seit Saisonstart im November fielen insgesamt über 840 cm Schnee

Über anderthalb Meter Neuschnee innert sieben Tagen: Auf Glacier 3000 oberhalb von Les Diablerets VD herrschen derzeit extreme Winterbedingungen. 184 Zentimeter Neuschnee wurden in nur einer Woche gemessen – begleitet von starkem Wind, der gewaltige Schneeverfrachtungen verursachte.

Die Folge: meterhohe Wechten von bis zu vier Metern. Selbst die rund 2,5 Meter hohe Kabine des Skilifts Tsanfleuron wurde komplett eingeschneit.

840 Zentimeter Schnee seit Saisonstart

Das Skigebiet auf rund 3000 Metern ist raue Bedingungen gewohnt. Doch auch für die hochalpine Region sind diese Schneemengen aussergewöhnlich. Seit dem Saisonstart im November summiert sich die Schneehöhe am Sommet des Diablerets inzwischen auf über 840 Zentimeter.

Der starke Wind setzte dem Betrieb allerdings zu: Von Montag bis Mittwoch blieb die Luftseilbahn stillgelegt. Erst am Donnerstag konnten die Teams ins Gebiet zurückkehren und mit den Räumungs- und Sicherungsarbeiten beginnen. Derzeit wird mit Hochdruck an einer Wiedereröffnung auf das kommende Wochenende hingearbeitet – vorausgesetzt, das Wetter spielt mit.

«Trotz einer anspruchsvollen Woche ziehen wir zur Saisonhälfte eine positive Bilanz. Die Schneeverhältnisse sind hervorragend, die Berglandschaft präsentiert sich eindrücklich, und die Aussichten für die kommenden Tage stimmen zuversichtlich», sagt Bernhard Tschannen, CEO von Glacier 3000.

Lawinengefahr bleibt «gross»

Die Kehrseite der weissen Pracht: Seit rund zehn Tagen verharrt die Lawinengefahr auf Stufe 4 («gross»). Entsprechend gilt im gesamten Gebiet erhöhte Wachsamkeit.

Sébastien Giraldi, Leiter Pisten und Sicherheit bei Glacier 3000, appelliert an die Gäste, ausschliesslich die geöffneten und gesicherten Pisten und Routen zu benutzen.

Um die Sicherheit von Gästen und Mitarbeitenden zu gewährleisten, führten die Verantwortlichen in den vergangenen Tagen gezielte präventive Lawinenauslösungen durch. Gesichert wurden insbesondere die Hänge oberhalb des Skigebiets – auch zum Schutz der Passstrasse am Col du Pillon. Zudem ermöglichten die Massnahmen nächtliche Einsätze der Pistenfahrzeuge und sollen tagsüber einen möglichst reibungslosen Betrieb sicherstellen.