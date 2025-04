Am Samstagnachmittag stürzt ein älterer Mann in Les Rasses VD mit seinem E-Bike. Den Unfall überlebt der Waadtländer nicht.

Ein Rega-Helikopter war vor Ort. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Schweizer (†73) stirbt bei E-Bike-Unfall im Wald von Les Rasses VD

Sturz vermutlich aus medizinischen Gründen, Erste Hilfe durch Zeugen geleistet

Einsatz von zwei Polizeipatrouillen, Verkehrsspezialisten und eines Rega-Helikopters erforderlich

Marian Nadler Redaktor News

Am Samstag, gegen 16.30 Uhr, wurde der Waadtländer Polizei mitgeteilt, dass sich im Wald von Les Rasses VD, am Ort La Grandsonnaz-Dessus in der Gemeinde Fiez, ein schwerer Unfall ereignet habe. Auf einer Steigung, kurz nach der Überquerung eines Kuhübergangs, stürzte ein Schweizer (†73) mit Wohnsitz in der Region vermutlich aus medizinischen Gründen mit seinem E-Bike schwer. Ein Zeuge vor Ort leistete sofort Erste Hilfe und alarmierte den Rettungsdienst. «Trotz des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte verstarb der Fahrer noch an der Unfallstelle», schreibt die Waadtländer Kantonspolizei in einer Mitteilung.

Die Staatsanwaltschaft wurde informiert, und der Staatsanwalt leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Der Vorfall erforderte den Einsatz von zwei Patrouillen der Kantonspolizei Waadt, Spezialisten der Verkehrseinheit der Kantonspolizei und eines Rega-Helikopters.