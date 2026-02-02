Am Sonntag ereignete sich in der Gemeinde Ormont-Dessus ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, das eine Böschung hinunterstürzte und in einem Fluss zum Stillstand kam. Der Franzose verstarb noch am Unfallort.

Am Sonntag gegen 22.00 Uhr, fuhr ein Autofahrer allein die Route du Pillon in der Ortschaft Vers-L'Église in Richtung Aigle. Aus einem Grund, der noch untersucht werden muss, verlor er vermutlich die Kontrolle über sein Fahrzeug, das die Fahrbahn überquerte und eine Böschung hinunterstürzte.

Nach mehreren Dutzend Metern kam es auf dem Dach am Grund der Schlucht im Fluss La Grande Eau zum Stillstand. Der Fahrer wurde aus seinem Fahrzeug geschleudert. Er wurde von den ersten Zeugen, die die Polizei alarmierten, leblos aufgefunden. Bei ihrer Ankunft konnten sie nur noch den Tod des 49-jährigen französischen Staatsbürgers, der in der Region wohnhaft war, feststellen.

Die Staatsanwaltschaft wurde informiert und der diensthabende Staatsanwalt leitete eine strafrechtliche Untersuchung ein. Er beauftragte die Spezialisten der Verkehrseinheiten der Waadtländer Gendarmerie mit den Ermittlungen.

Dieser Vorfall erforderte den Einsatz von vier Streifenwagen der Waadtländer Gendarmerie, darunter Spezialisten der Verkehrseinheiten, des Unteroffiziers für Verkehr, des SDIS Chablais, des SDIS Alpin und Spezialisten des SPSL-GRIMP, eines Krankenwagens der ASR und des diensthabenden Arztes für die Region.