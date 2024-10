Sacha verschwand am Montag aus einer Stiftung in Concise. Der junge Mann mit Autismus kann sich nicht ausdrücken. Die Polizei sucht nach ihm und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Wo ist Sacha? Foto: Kantonspolizei Waadt

Hinweise bitte an Waadtländer Polizei: +41 21 343 15 10

Am späten Montagnachmittag verschwand Sacha (19) aus einer Stiftung in Concise. Der junge Mann leidet an einer Autismus-Spektrum-Störung und kann sich nicht ausdrücken. Trotz umfangreicher Suchmassnahmen konnte er bisher nicht gefunden werden, wie die Waadtländer Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

Sacha ist 192 Zentimeter gross, schlank, hat kurzes braunes Haar und grüne Augen. Zudem trägt er eine Brille. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er einen grau-schwarzen Pullover mit Kapuze und gelber Aufschrift «Columbus», eine dunkelblaue Jeans und blaue «Adidas»-Turnschuhe.

Er trägt ferner eine Halskette mit einem Schild, auf dem sein Name, seine Adresse und die Telefonnummern seiner Eltern angegeben sind. Alle Personen, die Angaben zu seinem Verschwinden machen können, werden gebeten, sich mit der Waadtländer Polizeizentrale unter der Nummer +41 21 343 15 10 oder mit dem nächstgelegenen Polizeiposten in Verbindung zu setzen.