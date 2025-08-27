Anwohnerin Alessia «Meine Kinder gingen nicht mehr nach draussen»

Die nächtlichen Krawalle in Lausanne gehen an den Anwohnern der betroffenen Stadtgebiete nicht spurlos vorbei. Alessia wohnt in der Nähe und erzählt, dass ihre Kinder wegen der Ausschreitungen sehr verängstigt seien.

Publiziert: vor 48 Minuten