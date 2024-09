Der Kanton Neuenburg genehmigt einen Wolfsabschuss nach einer Attacke auf ein Kalb. Das Tier tötete das 250-Kilo-Baby in La Chaux-du-Milieu.

Wolf tötete auch Ziege und Schafe

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Kanton Neuenburg hat den Abschuss eines einzelnen Wolfes genehmigt. Das Tier hatte Anfang September in La Chaux-du-Milieu ein Kalb angegriffen und getötet.

Der Kanton Neuenburg teilte am Donnerstag mit, dass im Jurabogen seit Beginn der Sömmerungssaison zahlreiche Wolfsangriffe auf Nutztiere festgestellt wurden. Auf Neuenburger Gebiet tötete der Wolf im Juli eine Ziege in Les Verrières und in einem weiteren Fall fünf Schafe.

Ein weiterer Angriff auf fünf Schafe ereignete sich in La Montagne-de-Travers: «Die durchgeführte Expertise hat kürzlich bestätigt, dass es sich um einen Wolf handelt», teilte der Kanton mit.

Der Kanton Neuenburg hat einen Wolf zum Abschuss freigegeben. (Symbolbild) Foto: Keystone

Der letzte Riss ereignete sich Anfang September in La Chaux-du-Milieu. Dort wurde ein acht Monate altes und etwa 250 Kilogramm schweres Kalb auf einer Weide in der Ortschaft Les Jolys von einem Wolf getötet.