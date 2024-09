Das trübe Wetter am Wochenende hat keine Auswirkungen auf das Weinlesefest in Neuenburg gehabt. Der Besucherrekord der Fête des vendanges vom vergangenen Jahr mit 350'000 dürfte mit dem Blumenkorso vom Sonntag wieder erreicht worden sein.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

«Es ist eine wunderbare 97. Ausgabe. Wir hatten nicht zu viel Regen, und er fiel zum richtigen Zeitpunkt. Und die Bevölkerung hat enorm mitgespielt», sagte Eric Leuba, Sprecher der Veranstaltung, am Sonntag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Zwischen Freitag und Samstag verzeichnete das Fest rund 230'000 Besucherinnen und Besucher. Der Kinderumzug und die pyrotechnische Show zogen am Samstag viele Menschen an. «Die hundert Stände, die ich besucht habe - von insgesamt fast 280 -, haben einen ausserordentlichen Umsatz erzielt», sagte Leuba.

Der Blumenkorso, einer der letzten in Europa und der grösste in den vergangenen 20 Jahren, zog am Sonntagnachmittag die Massen an. Laut Leuba wurden noch nie so viele Sitzplätze verkauft.

Bundesrat Beat Jans gab während des Umzugs einem Pferd eine Karotte. Foto: JEAN-CHRISTOPHE BOTT 1/4

Das aus 14 Wagen bestehende Spektakel war 2,2 Kilometer lang und umfasste mehr als 1500 Statisten, die zahlreiche Vereine repräsentierten. Die Besucher konnten auch verrückte Erfindungen, die Präsenz von Feuerschluckern oder jene von Künstlern auf Stelzen sehen. Für den Korso wurden fast zehn Tonnen Blumen eingesetzt.

Nach Elisabeth Baume-Schneider im vergangenen Jahr wurde der Bundesrat am Sonntag von Beat Jans vertreten, der eine tüchtige Portion Konfetti abbekam.