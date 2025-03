Tragischer Unfall in Chez-le-Bart: Ein 19-jähriger Jogger wurde am Mittwoch von einem Auto erfasst und tödlich verletzt. Der 87-jährige Fahrer kam aus einer Privatstrasse, als es zum Zusammenprall kam. Die Polizei sucht Zeugen.

Tragödie in Chez-le-Bart NE

Leider konnten die Rettungskräfte dem Mann nicht mehr helfen. Foto: KEYSTONE

Darum gehts 19-jähriger Jogger bei Verkehrsunfall in Chez-le-Bart tödlich verletzt

87-jähriger Autofahrer erfasste den Jogger beim Einbiegen auf die Landstrasse

Unfall ereignete sich gegen 18 Uhr, Rega-Helikopter war im Einsatz

Daniel Macher Redaktor News

Ein tragischer Verkehrsunfall in Chez-le-Bart NE hat am Mittwochabend das Leben eines jungen Joggers gefordert. Wie die Neuenburger Polizei am Donnerstag mitteilte, kam ein 19-jähriger Mann ums Leben, nachdem ihn ein Lenker mit seinem Auto erfasst hatte. Der Unfall ereignete sich laut einem Bericht von «arcinfo.ch» gegen 18 Uhr auf einer Landstrasse.

Der Jogger wurde von einem Auto erfasst, das von einem 87-jährigen Anwohner gelenkt wurde. Der Fahrer bog gerade von einer Privatstrasse auf die Landstrasse ein, als es zu dem folgenschweren Zusammenstoss kam. Die genauen Umstände des Unfalls sind derzeit unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen.

Noch am Unfallort verstorben

Ein Augenzeuge alarmierte umgehend die Rettungskräfte. Trotz schneller Hilfe und intensiver Wiederbelebungsmassnahmen erlag der junge Mann noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch ein Rega-Helikopter im Einsatz.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um den genauen Hergang des Unfalls zu klären. Wie die Quelle berichtet, sucht die Polizei nun nach weiteren Zeugen. Personen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 032 889 90 00 zu melden.

Für die Angehörigen des Opfers sowie für den Zeugen, der den Notruf absetzte, wurde psychologische Unterstützung bereitgestellt. Der Vorfall hat die lokale Gemeinschaft tief erschüttert. Sowohl der verunglückte Jogger als auch der Autofahrer aus der Region stammten.