Prozess in Neuenburg Sieben Jahre Gefängnis für Rentner nach Tötungsdelikt an Ehefrau

Ein Rentner, der im Juni 2023 seine Frau in der gemeinsamen Wohnung in Neuenburg getötet hat, muss sieben Jahre in Gefängnis. Zu dieser Strafe verurteilte ihn am Mittwoch das Kriminalgericht Neuenburg.