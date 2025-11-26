Eine Autofahrerin hat in Fleurier einen zehnjährigen Buben erfasst und verletzt. Kurz nach einem Fussgängerüberweg überquerte der Bub mit einem Trottinett die Strasse. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In Fleurier NE hat eine unbekannte Autofahrerin einen zehnjährigen Buben erfasst und verletzt, als er die Strasse auf einem Trottinett überquerte. Kurz nach dem Fussgängerüberweg an der Rue du Temple, in der Nähe von Hausnummer 7, erfasste die Lenkerin den Buben, heisst es in einer Mitteilung der Polizei am Mittwoch. Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 17.10 Uhr.

Der verletzte Junge wurde mit einem Krankenwagen ins Spital Pourtalès gebracht. Nach Angaben der Polizei fuhr die Lenkerin ein Familienfahrzeug. Die Fahrerin und alle Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei von Neuchâtel in Verbindung zu setzen.