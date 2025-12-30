In Marin NE ist am Dienstag kurz nach 4.30 Uhr im Migros-Einkaufszentrum Marin Centre ein Bankomat gewaltsam geöffnet worden. Die Täter benutzten «wahrscheinlich» Sprengstoff.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Derzeit läuft eine Polizeiaktion. Das Gebiet sei für die Untersuchung und zur Überprüfung, ob sich noch Sprengstoff vor Ort befinde, abgesperrt, teilte die Neuenburger Polizei mit. Es habe keine Verletzten gegeben und es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung.

Diese wird dazu aufgerufen, sich nicht in den Bereich des Einkaufszentrums Marin Centre zu begeben. Das Einkaufszentrum wird mindestens bis zum frühen Nachmittag geschlossen bleiben. Weitere Informationen sind für einen späteren Zeitpunkt geplant.