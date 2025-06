Ein Franzose wurde am Mittwoch in Fontainemelon NE mit 92 km/h geblitzt. Sein Führerschein war bereits entzogen. Die Neuenburger Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Der Mann hatte seinen Führerausweis bereits wegen eines Verstosses gegen die Strassenverkehrsordnung abgeben müssen. (Symbolbild) Foto: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Darum gehts Autofahrer in Fontainemelon NE mit 92 km/h geblitzt

Franzose (27) fuhr ohne gültigen Führerschein

Marian Nadler Redaktor News

Am Mittwoch, gegen 7.30 Uhr, wurde ein Autofahrer, der in Richtung Hauts-Geneveys unterwegs war, auf der Avenue Robert in Fontainemelon NE mit 92 Kilometern pro Stunde von einem Blitzer erfasst. Er wurde nicht sofort angehalten.

Er wurde noch am selben Tag identifiziert und von der Neuenburger Polizei vorgeladen. Der Mann wurde in Anwesenheit eines Anwalts vernommen und gab den Sachverhalt zu. Es handelt sich um einen Mann (27) mit französischer Staatsbürgerschaft. Er lebt in den Neuenburger Bergen.

Sein Führerschein war bereits wegen eines anderen Verstosses gegen die Strassenverkehrsordnung entzogen worden. Ihm wurde ein Fahrverbot erteilt.

Die Staatsanwaltschaft wurde informiert, und der diensthabende Staatsanwalt hat ein Strafverfahren eingeleitet. Dem Fahrer drohen straf- und verwaltungsrechtliche Sanktionen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und rücksichtslosen Fahrens.